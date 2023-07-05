Çaykur Rizespor kamp çalışmalarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp çalışmaları için geldiği Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.



Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.



TAKTİK ÇALIŞILDI



Mavi-yeşilli ekip, sabah teknik direktör İlhan Palut yönetiminde kondisyon, çift kale maç ve taktik çalışması yaptı.



Takım, daha sonra Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından izokinetik kuvvet testine tabi tutuldu.



Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde ise kaldığı otelde fitness çalışmasıyla günü tamamlayacak.



