Çaykur Rizespor kamp çalışmalarını sürdürüyor

Gelecek sezon çalışmalarını Erzurum'da yapan Çaykur Rizespor çalışmalarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çaykur Rizespor kamp çalışmalarını sürdürüyor
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05 Temmuz 2023 17:59
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp çalışmaları için geldiği Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

TAKTİK ÇALIŞILDI

Mavi-yeşilli ekip, sabah teknik direktör İlhan Palut yönetiminde kondisyon, çift kale maç ve taktik çalışması yaptı.

Takım, daha sonra Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından izokinetik kuvvet testine tabi tutuldu.

Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde ise kaldığı otelde fitness çalışmasıyla günü tamamlayacak.

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