Çaykur Rizespor, Ivo Grbic için son aşamada

Rizespor'a Hırvat kaleci Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, İngiltere Championship takımlarından Sheffield United takımında forma giyen 28 yaşındaki Hırvat kaleci Ivo Grbic ile anlaşmaya vardı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; oyuncu sağlık kontrolü için saat 19.00'da Türkiye'ye gelecek. Ivo Grbic, geçtiğimiz sezon Ocak ayında Atletico Madrid'den 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.



Grbic, Sheffield United ile geçen sezon 10 maçta forma giydi. Bu sezon ise 1 maça çıktı.

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