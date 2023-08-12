Çaykur Rizespor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor hazırlıklarını tamamladı
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12 Ağustos 2023 15:45
Trendyol Süper Lig'inin ilk haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas antrenmanı ile devam etti.

Reaksiyon çalışmasının ardından çift kale taktik maç yapan oyuncular, korner ve serbest vuruş çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

İdmanın ardından yeşil-mavililer, Adana'ya hareket etti.

Sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek Azubuike'nin yanı sıra Sinan Osmanoğlu, Mustafa Şengül ve Mame Faye kafilede yer almadı.

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