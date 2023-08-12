Trendyol Süper Lig'inin ilk haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını tamamladı.



Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas antrenmanı ile devam etti.



Reaksiyon çalışmasının ardından çift kale taktik maç yapan oyuncular, korner ve serbest vuruş çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.



İdmanın ardından yeşil-mavililer, Adana'ya hareket etti.



Sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek Azubuike'nin yanı sıra Sinan Osmanoğlu, Mustafa Şengül ve Mame Faye kafilede yer almadı.



