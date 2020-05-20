Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından dar alanda 2 grup halinde maç oynadığı belirtildi.
Takımın, 23 Mayıs Cumartesi gününe kadar antrenmanlarını sürdüreceği, Ramazan Bayramı'nın birinci ve ikinci günü izinli olacağı kaydedildi.
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Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından dar alanda 2 grup halinde maç oynadığı belirtildi.
Takımın, 23 Mayıs Cumartesi gününe kadar antrenmanlarını sürdüreceği, Ramazan Bayramı'nın birinci ve ikinci günü izinli olacağı kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın