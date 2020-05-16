Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada antrenmanlara devam ediyor.

Haber; AA
Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor
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16 Mayıs 2020 17:39
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam ediyor.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sürat çalışmalarının ardından çift kale maç yaptığı belirtildi.

Takımın, yarın izinli olacağı ve 18 Mayıs Pazartesi günü ise antrenmanlara devam edeceği kaydedildi.

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