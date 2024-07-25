Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan ile yeniden anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren kaleci Gökhan Akkan ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan ile yeniden anlaştı
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25 Temmuz 2024 11:31
Son güncelleme 25 Temmuz 2024 11:32
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren kaleci Gökhan Akkan ile yeniden anlaşmaya vardı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Slovenya kampına katılan Gökhan Akkan, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini yeniden 1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Kalecimiz Gökhan Akkan'a yeniden 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 
 
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