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Çaykur Rizespor genç kalecinin peşinde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Manisaspor'dan 18 yaşındaki Zafer Görgen'e talip oldu.

Kaynak: DHA
Çaykur Rizespor genç kalecinin peşinde
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28 Ocak 2019 13:31
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta genç kadrosuyla küme düşmemek için direnen Manisaspor'da kaleci Zafer Görgen'e Süper Lig'den Çaykur Rizespor'un talip olduğu iddia edildi. Altyapıdan geçen sezon mart ayında profesyonel yapılan 18 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 14 maçta kaleyi korudu.

Adı daha önce de Rizespor'la anılan genç eldivenin transferi ara transferin sona ereceği 31 Ocak Perşembe gününe kadar netlik kazanacak. Devre arasında Manisaspor'dan ayrılan isimlerden Ulaş Doğuş Kaya, Ergene Velimeşespor'a transfer oldu.

Ligde borçları yüzünden 15 puanı silinen, eksi 4 puanla düşme hattında bulunan Manisaspor, yönetim transfer yasağını kaldırdıklarını duyurmasına rağmen henüz yeni takviyelerine lisans alamadı.

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