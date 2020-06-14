Çaykur Rizespor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de koronavirüs arasının ardından Galatasaray ilk maçında 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.



Çaykur Didi Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN Sport'tan canlı yayınlanacak karşılaşmaya Galatasaray 50 puanla 3. sırada çıkarken Çaykur Rizespor ise 25 puanla 16. sırada çıkacak.



İki takımın eksikleri



Galatasaray'da Luyindama'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Marcao ile birlikte Sekidika ve Jimmy Durmaz maç kadrosunda yer almıyor.



Çaykur Rizespor'da Boldrin cezalı olduğu için Galatasaray karşısında olmayacak.



Muhtemel 11'ler



Çaykur Rizespor



Gökhan

Maroziuk

Talbi

Burak

Melnjak

Oğuz Kağan

Vetrih

Garmash

Oğulcan

Samudio

Skoda



Galatasaray



Muslera

Mariano

Donk

Ahmet Çalık

Sarrachi

Lemina

Seri

Belhanda

Feghouli

Onyekuru

Falcao



38. kez karşı karşıya



Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 38. kez karşı karşıya gelecek.



Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 37 lig maçından 25'ini Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.



Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 35 golle karşılık verebildi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.



Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşti. Rize'deki ilk maç 1-1 tamamlandı, İstanbul'da rövanşı 2-1 kazanan Galatasaray, turu geçen taraf oldu.



Rize'deki maçlar



Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Rize'de 19. kez karşı karşıya gelecek.



Taraflar arasında Rize'de geride kalan maçlarda Galatasaray 11, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 3 maç ise berabere bitti.



Rize'de Galatasaray'ın 39 golüne, Çaykur Rizespor 22 golle karşılık verdi.



İki takım arasında Rize'de geçen sezonun 32. haftasında yapılan maçı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-2 kazanan Galatasaray, şampiyon tamamladığı sezonda çok önemli bir virajı kayıpsız geçmişti.



Öte yandan Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptığı son 7 maçtan 2'sini kazanabildi, 2 kez yenilip, 3 kez de berabere kaldı.



En farklı skorlar



Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.



Rizespor ise Galatasaray karşısındaki toplam 5 galibiyetinden 4'ünü tek farklı skorlarla elde etti, sadece 1986-1987 sezonunda evinde 2-0 kazandı.



Bu arada 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 37 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.



Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 37 maçtan 35'inde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 2 maçı deplasmanda kaybetti.



91 gün aradan sonra ilk maç



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son maçını 15 Mart'ta Türk Telekom Stadı'ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan sarı-kırmızılı ekip, 91 gün aradan sonra karşılaşmaya çıkacak.



Lige pandemi nedeniyle ara verilmeden önce 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 50 puanla 3. sırada yer aldı.



Ligde 26 haftada 25 puan toplayabilen Çaykur Rizespor ise averajla 16. sırada yer buldu.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.



Beş futbolcu kart cezası sınırında



Galatasaray'da Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Mariano Filho ve Adem Büyük, Çaykur Rizespor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 28. haftadaki Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde görev yapamayacak.



Son 10 maçında yenilmedi



Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta yenilgi yaşamadı.



Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında gören sarı-kırmızılı ekip, sonrasında yaptığı 8 maçı da kazandı.



Galatasaray, 25. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda, 26. haftadaki derbide ise Beşiktaş ile sahasında berabere kaldı.



