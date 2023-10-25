29 Ekim

Çaykur Rizespor: "Galatasaray'a puan kaybedersek sürpriz olur"

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray maçı için iddialı konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor: 'Galatasaray'a puan kaybedersek sürpriz olur'
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25 Ekim 2023 20:12
Çaykur Rizespor'da yönetici ve basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe ve Kayserispor maçları mutlu etmedi"

Hasan Yavuz Bakır, "Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarındaki performansımız bizi mutlu etmedi. Takımımızdaki birçok oyuncumuz 25 yaş altında oyuncular ve kadromuza dahil ettiğimiz oyunculardan 5 tanesi milli takımlarına çağrıldı" ifadelerini kullandı.

"Shelvey ve Gaich'in opsiyonu yok... Sezon sonu değerlendireceğiz"

Jonjo Shelvey'i kadrolarına kiralık dahil ettiklerini söyleyen Rizespor yöneticisi, "Shelvey; çok kaliteli ve tecrübeli bir oyuncu, takımımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Shelvey'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu yok ancak sezon sonunda böyle bir düşüncemiz olursa kulübü Nottingham ile oturur konuşuruz. Adolfo Gaich'in de sözleşmesinde herhangi bir opsiyon yok. Sezon sonunda bunu da değerlendirebiliriz" dedi.

"Galatasaray'a puan kaybetmemiz sürpriz olacak"

Galatasaray maçı öncesinde ise Bakır, "Galatasaray ve Fenerbahçe takımları kadro kalitesi olarak Süper Lig'in yüksek seviyesinde. Rizespor olarak Fenerbahçe maçımız mutsuz sonuçlandı. Seyirci avantajımızı kullanarak Galatasaray karşında güçlü olmak istiyoruz. Galatasaray maçında sahada savaşacağız. Galatasaray'a puan kaybedersek bizim için sürpiz olur. Otorotilere göre bizim kazanmamız sürpiz ama bence puan kaybetmemiz sürpriz olacak" diyerek iddiasını ortaya koydu.

"Gerilimin sebebi hakemler"

Galatasaray maçlarında gerilim olmasının ana sebebini hakemlere bağlayan Hasan Yavuz Bakır, "Neden, hakemlerin kötü performanslarıydı. Dün dünde kaldı, misafirimiz Galatasaray'ı en iyi şekilde ağırlayacağız" şeklinde konuştu.


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