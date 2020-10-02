Çaykur Rizespor, Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Porto'dan Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Farnando Andrade, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi başkan yardımcısı Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.



Fernando Andrade, geçen sezonu kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da geçirmişti.



