Çaykur Rizespor, Düzce kampını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Düzce Topuk Yaylası'ndaki kamp çalışmalarını bitirdi.

Haber; AA
Çaykur Rizespor, Düzce kampını tamamladı
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03 Eylül 2020 13:50
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Düzce Topuk Yaylası'ndaki kamp çalışmalarını tamamladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 29 Ağustos'ta Topuk Yaylası'nda başlayan ikinci hazırlık kamp döneminin sabah gerçekleştirilen antrenmanla sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, oyuncuların bugün Rize'ye döneceği, yarın da saat 17.00'de Çaykur Didi Stadı'nda Trabzonspor ile hazırlık maçı oynanacağı aktarıldı.

Çaykur Rizespor, hazırlık maçının ardından ligde ilk hafta oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam edecek.

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