Çaykur Rizespor'dan son saniye sürprizi: Papiss Cisse!

Çaykur Rizespor, 9 aydır yeşil sahalardan uzak olan Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'dan son saniye sürprizi: Papiss Cisse!
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09 Şubat 2022 01:06
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra boşta olan 36 yaşındaki Senegalli golcü Papiss Cisse'yi transfer etti.

1 Temmuz 2021'de Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve son resmi maçına 15 Mayıs 2021'de çıkan Papiss Cisse, Çaykur Rizespor ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe dışında Aytemiz Alanyaspor forması da giyen Papiss Cisse, istatistikleriyle dikakt çekmişti.

Papiss Cisse, Süper Lig'de forma giydiği 83 maçta 43 gol atıp 3 asist yaptı.





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