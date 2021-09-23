Çaykur Rizespor'dan Okan Buruk açıklaması

Çaykur Rizespor'da taraftarların takımın başında görmek istediği teknik direktör Okan Buruk ile ilgili açıklama var.

Haber; Sporx.com
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Çaykur Rizespor'dan Okan Buruk açıklaması
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23 Eylül 2021 12:48
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından hoca arayışları devam ediyor.

Yeşil-mavili taraftarlar takımın başında Okan Buruk'u görmek isterken konu hakkında açıklama geldi.

 Başkan Tahir Kıran, "Sevgili taraftarlarımız sizin görüşleriniz tabii ki bizim için çok önemli lakin Sayın Okan Buruk sağlık nedeni ile bu sene çalışmayı düşünmüyor." dedi.


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