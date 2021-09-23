Çaykur Rizespor'dan Okan Buruk açıklaması

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: "Sevgili taraftarlarımız, sizin görüşleriniz tabii ki bizim için çok önemli lakin Sayın Okan Buruk sağlık nedeniyle bu sene çalışmayı düşünmüyor." pic.twitter.com/OW9etkAPl7



— Sporx (@sporx) September 23, 2021

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasının ardından hoca arayışları devam ediyor.Yeşil-mavili taraftarlar takımın başında Okan Buruk'u görmek isterken konu hakkında açıklama geldi.Başkan Tahir Kıran, "Sevgili taraftarlarımız sizin görüşleriniz tabii ki bizim için çok önemli lakin Sayın Okan Buruk sağlık nedeni ile bu sene çalışmayı düşünmüyor." dedi.