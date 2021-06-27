Çaykur Rizespor'dan Moroziuk ve Abdullah Durak'a veda

Çaykur Rizespor, yeni sezon için sözleşme imzalamadığı Abdullah Durak ve Mykolo Moroziuk için teşekkür mesajı paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'dan Moroziuk ve Abdullah Durak'a veda
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27 Haziran 2021 16:07
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon için sözleşme imzalamadığı Abdullah Durak ve Mykolo Moroziuk için teşekkür mesajı yayımladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren profesyonel oyuncularımız Mykola Moroziuk ve Abdullah Durak'a kulübümüze verdikleri hizmetten dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yeşil-mavili ekipte takım kaptanlığı yapan Abdullah Durak geçen yıl 29 maçta bin 737, Ukraynalı oyuncu Moroziuk ise 33 maçta 2 bin 701 dakika görev almıştı.


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