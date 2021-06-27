Çaykur Rizespor'dan Moroziuk ve Abdullah Durak'a veda

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon için sözleşme imzalamadığı Abdullah Durak ve Mykolo Moroziuk için teşekkür mesajı yayımladı.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren profesyonel oyuncularımız Mykola Moroziuk ve Abdullah Durak'a kulübümüze verdikleri hizmetten dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



Yeşil-mavili ekipte takım kaptanlığı yapan Abdullah Durak geçen yıl 29 maçta bin 737, Ukraynalı oyuncu Moroziuk ise 33 maçta 2 bin 701 dakika görev almıştı.



