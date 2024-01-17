Çaykur Rizespor'dan maç sonu hakem tepkisi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenilerek kupadan elenen Çaykur Rizespor, maç sonu flaş bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'dan maç sonu hakem tepkisi
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17 Ocak 2024 00:03
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenilerek kupadan elenen Çaykur Rizespor, maç sonu flaş bir paylaşım yaptı.

"Tiyatroya davet" başlığı ile paylaşılan görsel de maçın hakemi Sarper Barış Saka'nın yönetimi eleştirilirken, "Müdahale timi" ifadeleri dikkat çekti.

Öte yandan yapılan paylaşımda "EMRE't Aslanım Sahnesi" ve "Ürkek Tavşan" ifadeleri kullanılara Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na gönderme yapıldı.

Ankaragücü'nün 3-1 kazandığı maçın uzatma dakikalarında Ankaragücü, uzatma dakikalarında iki penaltı kazanmıştı.



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