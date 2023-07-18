Çaykur Rizespor'dan iki genç oyuncu hamlesi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.



Teknik direktör İlhan Palut'un da transferine onay verdiği Senegal U20 takımından 20 yaşındaki santrfor Oumar Diouf ve 18 yaşındaki sağ kanat Mame Mor Faye, Atmacalar'a imza atmak için geri sayıma geçti.



İki futbolcu da sağlık kontrolleri sonrasında resmi imzaları atacak. Diouf santrforun yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Faye de sağ kanadın dışında sol kanatta da oynayabiliyor. Senegal U20'de oynadığı 8 karşılaşmada 1 gol, 1 asist katkısı sağladı. Diouf ise 2 maçta forma giydi.