Çaykur Rizespor'dan Adana'da 2 gollü galibiyet

Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Çaykur Rizespor 2-1 kazandı.



Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Husniddin Alikulov ve 74. dakikada Ali Sowe kaydetti. Adana Demirspor'un golü 90+8'de Yusuf Barasi'nin penaltı vuruşundan geldi.



Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, puanını 4'e yükseltti. Adana Demirspor ise ikinci hafta sonunda puansız kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Çaykur Rizespor, sahasında Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Adana Demirspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Karşılaşmanın 4. dakikasında ceza sahasında Ali Sowe'un pasında topla buluşan Varesanovic'in vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer topu kornere çeldi.



22. dakikada ceza sahası sol çaprazındaki Zeqiri'nin diğer tarafa aktardığı topla buluşan Muhammet Taha Şahin'in vuruşunda, kaleci Deniz Eren Dönmezer topu kornere attı.



28. dakikada ceza sahası içinde yapılan ortada Yusuf Barasi'nin dokunduğu top, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.



42. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hojer'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön bölümde yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)





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