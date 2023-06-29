Çaykur Rizespor'da yeni hedef: Fernando

Spor Toto 1. Ligde sezonu ikinci sırada bitirip Spor Toto Süper Lige yükselen Çaykur Rizespor'da transfer hedefleri belli olmaya başladı.
Çaykur Rizespor gözünü Antalyaspor'un orta sahası Fernando'ya çevirmiş durumda.
TAKIMDAN AYRILABİLİR
Antalyaspor'un bu sezon gösterdiği performantan dolayı Fernando'nun takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Çaykur Rizespor göstereceği projeyle birlikte 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahayı kadrosuna katabilir.
31 MAÇA ÇIKTI
Antalyaspor formasıyla 31 resmi maça çıkan Fernando bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Çaykur Rizespor gözünü Antalyaspor'un orta sahası Fernando'ya çevirmiş durumda.
TAKIMDAN AYRILABİLİR
Antalyaspor'un bu sezon gösterdiği performantan dolayı Fernando'nun takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Çaykur Rizespor göstereceği projeyle birlikte 31 yaşındaki Brezilyalı orta sahayı kadrosuna katabilir.
31 MAÇA ÇIKTI
Antalyaspor formasıyla 31 resmi maça çıkan Fernando bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
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