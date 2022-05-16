Çaykur Rizespor'da yaprak dökümü başladı

Çaykur Rizespor, İsveçli stoper Sebastian Holmen ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da yaprak dökümü başladı
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16 Mayıs 2022 18:36
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Sebastian Holmen ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İsveçli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Holmen'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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