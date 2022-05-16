Çaykur Rizespor'da yaprak dökümü başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Sebastian Holmen ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İsveçli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Holmen'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, İsveçli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Holmen'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
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