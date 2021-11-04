Çaykur Rizespor'da tek eksik

Süper Lig'in son sırasında yer alan Çaykur Rizespor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da tek eksik
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04 Kasım 2021 11:33
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Cuma günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

Son maçında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 11 maç sonunda 4 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Rize ekibinde, ameliyat edilen Ronaldo Mendes kadroda yer alamayacak.

Hafta boyunca takımdan ayrı çalışan Remy'nin durumu maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavililer son hazırlığını bugün yaparak maç saatini bekleyecek.


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