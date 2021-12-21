Çaykur Rizespor'da Sivasspor öncesi 5 eksik!

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Çarşamba günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.



Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



Son maçında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 17 maç sonunda 16 puanla ligin 17. sırasında yer alıyor.



Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes, Gökhan Gönül, Gökhan Akkan, Dabo ve Phiri, Sivas kafilesinde yer almayacak.



Karşılaşma için son antrenmanını bugün yapacak Çaykur Rizespor, daha sonra Sivas'a hareket edecek.





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