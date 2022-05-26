Çaykur Rizespor'da olağanüstü genel kurul kararı!

Çaykur Rizespor, olağanüstü genel kurula gitme kararı alındığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da olağanüstü genel kurul kararı!
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26 Mayıs 2022 21:08
Çaykur Rizespor Kulübünde olağanüstü genel kurula gitme kararı alındığı duyuruldu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurul toplantısının, 12 Haziran Pazar günü saat 11.00'de İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kongrede çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, 20 Haziran Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı ifade edildi.

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