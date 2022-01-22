Çaykur Rizespor'da Loic Remy dönüyor

Çaykur Rizespor'da Loic Remy, Atakaş Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada kadroda yer alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Çaykur Rizespor'da Loic Remy dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2022 16:17
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Son maçında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenen yeşil-mavililer, 22 maç sonunda 21 puanla ligin 18. sırasında bulunuyor.

Rize temsilcisinde sakatlığı geçen Fransız golcü Loic Remy de kadroda yer alacak.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı yeşil-mavililer, 2-0 kaybetmişti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.