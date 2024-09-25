Çaykur Rizespor'da İlhan Palut'un son virajı!

Geçen sezonki performans sonrasında bu sezona büyük hedeflerle giren Çaykur Rizespor, 6 maç sonunda düşme hattında kaldı. Rizespor'da İlhan Palut'un bu gidişatı sonrasında takımdan gönderilme ihtimali masaya yatırılıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da İlhan Palut'un son virajı!
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25 Eylül 2024 11:46
Son güncelleme 25 Eylül 2024 12:17

İlhan Palut yönetiminde geçtiğimiz sezon yenilenen kadrosu ile fark yaratan Çaykur Rizespor, 38 hafta sonunda topladığı 50 puan ile beklentilerin üstüne çıkmıştı. Hatta bir ara Avrupa potasını zorlayan Yeşil-Mavililer, bu yıla ise büyük hedeflerle girdi.

Yine genç ve potansiyelli isimler ile yollarına devam Karadeniz ekibi, bu sezon ise Avrupa potalarına gidebilmeyi hedefliyordu. Fakat geride kalan 6 hafta işler istenildiği gibi gitmedi. İlk 2 maçından 4 puan çıkaran Atmacalar, son 4 haftada ise adeta bozguna uğradı. Fenerbahçe hezimeti ile başlayan seri, Kasımpaşa yenilgisi ile devam etti.

KÖTÜ SONUÇ GELİRSE...

Ardından Galatasaray karşısında alınan farklı yenilgi ve Samsunspor mağlubiyeti de bardağı taşıran damlalardan biri oldu. Gelen haberlere göre Rizespor'da İlhan Palut'un koltuğu sallantıda. Eğer bu hafta Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada da kötü bir sonuç elde edilirse deneyimli hoca ile yolların ayrılma ihtimali bulunuyor. Karadeniz ekibi, 6 maç sonunda topladığı 4 puanla 16. sırada, düşme hattında yer alıyor.

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