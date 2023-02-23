Çaykur Rizespor'da Hurk ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hollandalı futbolcu Anthony van den Hurk'un, Gornik Zabrze'ye kiralandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çaykur Rizespor'da Hurk ile yollar ayrıldı
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23 Şubat 2023 16:13
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hollandalı futbolcusu Hurk'u Polonya'nın Gornik Zabrze Kulübü'ne kiraladığını duyurdu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Anthony Edsel Johannes van den Hurk'un Gornik Zabrze'ye geçici transferi için anlaşmaya varılmıştır. Sporcumuza yeni takımında sakatlıksız, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Hurk, Çaykur Rizespor formasını giydiği 12 maçta 2 gol attı.

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