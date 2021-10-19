Çaykur Rizespor'da hedef mutlak galibiyet

Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Direkt rakibimiz olan bir takımla oynayacağız. Kendi sahamızda ne olursa olsun bu maçı kazanmalıyız." dedi.Hamzaoğlu, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son oynadıkları Giresunspor maçına kötü başlamadıklarını, ilk dakikalarda bariz gol şansı olmayan pozisyonda maçın hakeminin Boyd'a kırmızı kart göstermesinin hata olduğunu söyledi.Dokuz hafta sonunda 1 puan ile ligin dibinde olduklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "İşimiz çok zorlaştı ama biz ümidimizi kaybetmedik. Geldiğimiz günden bu yana takımda çok olumlu değişimler görüyoruz. Sahada mücadeleyi görüyoruz. Artık Kasımpaşa maçı geri dönüşün bir başlangıcı olacak maç. Çok önemli bir maç. Kendi sahamızda oynayacağız. Kasımpaşa maçı ile başlangıç yapıp geçmişe sünger çekip daha emin adımlarla, moralli, kazanabileceğimize inancımızı pekiştirip iyi şekilde yol alabiliriz." diye konuştu.Takımda Gökhan Gönül, Phiri, Yasin Pehlivan, Remy, Ronaldo Mendes gibi çok sayıda eksik oyuncu olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, "Sakatlıklar, şansızlıklar yaşıyoruz. Bunları bahane olsun diye anlatmıyorum. Bunlar bilgi notu. Olmasa daha iyi olurdu. Sakatlara takılıp kalmayacağız. Kasımpaşa maçı çok değerli. Kasımpaşa maçında kazanıp çıkışımızı başlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.Oyuncuların çalışmasından, maçlardaki istek ve arzularından şikayetçi olmadığını ancak bazı alışkanlıkları değiştirmeye çalıştıklarını aktaran Hamzaoğlu, şunları kaydetti:"Zamanla alışkanlık haline gelen davranışlar kolay atlatılmıyor. Son haftalarda daha agresif, daha rakiple temas eden, daha isteyen bir görüntümüz var ama geçen hafta kırmızı kart bizi bir kişi eksik bırakınca rakip sahaya gitmekte zorlandık. Maçın başında bir kişi eksik kalmak çok şey ifade ediyor. İnşallah olumsuzlukların geride kaldığı bir maç izleriz Kasımpaşa karşısında. Direkt rakibimiz olan bir takımla oynayacağız. Kendi sahamızda ne olursa olsun bu maçı kazanmalıyız. Başka çaremiz yok."Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Yannick Bolasie, kariyerinde böyle bir başlangıç yaşamadığını söyledi.Amacının taraftarların beklentisini karşılamak olduğuna değinen Bolasie, "Bunun için daha çok çalışıyorum. Zaman bunun belirleyicisi olacak. Ben iyisini yapmaya çalıştıkça ve skorlar da geldikçe taraftarın beklentisini karşılayabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı."Kariyerimde böyle bir başlangıç hiç yaşamadım. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kariyerimde üst üste en fazla üç kez mağlup oldum. Daha sonrasında bunu çevirmeyi başarmıştık. Bunu çevireceğimizi ve başaracağımızı düşünüyorum. Şanssız başlangıcı kıracağımızı inanıyorum. Antrenmanda yaptıklarımızı sahaya yansıtırsak ve hakemler açısından şansımız yaver giderse bu işi başaracağımızı düşünüyorum."Kasımpaşa maçını hatırlatan Bolasie, "Şans her zaman mücadele edenin çalışanın yanındadır. Bizim çalışmaya devam etmemiz mücadele etmemiz lazım. Bir başlangıç yapıp devamını getireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.