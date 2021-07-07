Çaykur Rizespor'da Dimitrios Chatziisaias ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor, Yunan oyuncusu Dimitrios Chatziisaias ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da Dimitrios Chatziisaias ile yollar ayrıldı
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07 Temmuz 2021 15:39
Dimitris Chatziisaias
Dimitris Chatziisaias
Rizespor
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yunan oyuncusu Dimitrios Chatziisaias ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Dimitrios Chatziisaias ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Rize temsilcisi, Chatziisaias'ın sözleşmesini geçen yıl askıya almış ve oyuncuya lisans çıkarmamıştı.


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