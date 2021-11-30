Çaykur Rizespor'da Bolasie idmana alınmadı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Yannick Bolasie, idmana alınmadı.

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Çaykur Rizespor'da Bolasie idmana alınmadı!
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30 Kasım 2021 14:36
Çaykur Rizespor, teknik direkör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü sahasında Ankaraspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İdman öncesi Hamzaoğlu, futbolcularla toplantı gerçekleştirdi.

Hamzaoğlu, Yukatel Kayserispor maçı öncesindeki kampa katılmayan Yannick Bolasie'yi konuşmanın ardından idmana almayarak tesise gönderdi.

Sakatlığı bulunan Selim Ay ve Dabo takımdan ayrı çalışırken, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi.


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