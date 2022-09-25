Çaykur Rizespor'da Bodrum mesaisi sürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 7. haftasında karşılaşacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da Bodrum mesaisi sürdü
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25 Eylül 2022 15:12
Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Bodrumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu gerçekleştirdi. 5'e 2 orta oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-mavili ekip, Bodrumspor maçının hazırlıklarını 26 Eylül Pazartesi günü sürdürecek.

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