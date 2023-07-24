Çaykur Rizespor'da, Ben Ouanes sesleri

Çaykur Rizespor'un, Kasımpaşa'dan ayrılan joker futbolcu Ben Ouanes'le imza aşamasına geldiği öğrenildi.
29 yaşındaki Tunuslu sol bek, 10 numara ve orta saha sol tarafta da oynayabiliyor.
Geçen sezon 31 maçta 4 gol, 6 asist katkısı sağladı. 6 kez de Tunus Milli Takımı'nda oynadı.
Çaykur Rizespor bu transferi gerçekleştirirse eğer Gökhan Akkan transferinden sonra gerçekleşen ikinci transfer olacak.
29 yaşındaki Tunuslu sol bek, 10 numara ve orta saha sol tarafta da oynayabiliyor.
Geçen sezon 31 maçta 4 gol, 6 asist katkısı sağladı. 6 kez de Tunus Milli Takımı'nda oynadı.
Çaykur Rizespor bu transferi gerçekleştirirse eğer Gökhan Akkan transferinden sonra gerçekleşen ikinci transfer olacak.