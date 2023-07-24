Çaykur Rizespor'da, Ben Ouanes sesleri

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinde Çaykur Rizespor, Kasımpaşa'dan ayrılan Ben Ouanes'i kadrosuna katmak üzere.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da, Ben Ouanes sesleri
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24 Temmuz 2023 12:20
Son güncelleme 24 Temmuz 2023 12:24
Çaykur Rizespor'un, Kasımpaşa'dan ayrılan joker futbolcu Ben Ouanes'le imza aşamasına geldiği öğrenildi.

29 yaşındaki Tunuslu sol bek, 10 numara ve orta saha sol tarafta da oynayabiliyor.

Geçen sezon 31 maçta 4 gol, 6 asist katkısı sağladı. 6 kez de Tunus Milli Takımı'nda oynadı.

Çaykur Rizespor bu transferi gerçekleştirirse eğer Gökhan Akkan transferinden sonra gerçekleşen ikinci transfer olacak.

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