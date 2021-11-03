Çaykur Rizespor'da Alanyaspor maçı öncesi 2 eksik

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 5 Kasım Cuma günü sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular yarı sahada çift kale maç yaptı.
Yeşil-mavililerde hafif sakatlığı bulunan Alper Potuk takımdan ayrı çalıştı, sakatlıkları devam eden Ronaldo Mendes ve Loic Remy ise antrenmana katılmadı.
Rize temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular yarı sahada çift kale maç yaptı.
Yeşil-mavililerde hafif sakatlığı bulunan Alper Potuk takımdan ayrı çalıştı, sakatlıkları devam eden Ronaldo Mendes ve Loic Remy ise antrenmana katılmadı.
Rize temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.