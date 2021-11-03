Çaykur Rizespor'da Alanyaspor maçı öncesi 2 eksik

Spor Toto Süper Lig'in 12.haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da Alanyaspor maçı öncesi 2 eksik
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03 Kasım 2021 14:55
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 5 Kasım Cuma günü sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular yarı sahada çift kale maç yaptı.

Yeşil-mavililerde hafif sakatlığı bulunan Alper Potuk takımdan ayrı çalıştı, sakatlıkları devam eden Ronaldo Mendes ve Loic Remy ise antrenmana katılmadı.

Rize temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


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