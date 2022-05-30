Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor'da, 4 ayrılık gerçekleşti.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, kiralık sözleşmeleri sona eren; Gedson Fernandes, Joel Pohjanpalo, Tyler Boyd ve Cemali Sertel'in takımdan ayrıldığı duyuruldu.
Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes, 1 Temmuz itibariyle Beşiktaş'ın futbolcusu olacak. Tyler Boyd da Beşiktaş'a geri dönecek.
Bayer Leverkusen'den kiralanan golcü Pohjanpalo da Alman ekibinin yolunu tutacak. Cemali Sertel ise Başakşehir'e gidecek.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, kiralık sözleşmeleri sona eren; Gedson Fernandes, Joel Pohjanpalo, Tyler Boyd ve Cemali Sertel'in takımdan ayrıldığı duyuruldu.
Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes, 1 Temmuz itibariyle Beşiktaş'ın futbolcusu olacak. Tyler Boyd da Beşiktaş'a geri dönecek.
Bayer Leverkusen'den kiralanan golcü Pohjanpalo da Alman ekibinin yolunu tutacak. Cemali Sertel ise Başakşehir'e gidecek.
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