Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor'da, 4 ayrılık gerçekleşti.



Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, kiralık sözleşmeleri sona eren; Gedson Fernandes, Joel Pohjanpalo, Tyler Boyd ve Cemali Sertel'in takımdan ayrıldığı duyuruldu.



Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes, 1 Temmuz itibariyle Beşiktaş'ın futbolcusu olacak. Tyler Boyd da Beşiktaş'a geri dönecek.



Bayer Leverkusen'den kiralanan golcü Pohjanpalo da Alman ekibinin yolunu tutacak. Cemali Sertel ise Başakşehir'e gidecek.





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