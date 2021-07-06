Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dusan Jovancic, Alexander Toft Soderlund ve Atakan Akkaynak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bu üç oyuncunun sözleşmelerinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği aktarılarak, "Kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.







