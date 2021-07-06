Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor, Dusan Jovancic, Alexander Toft Soderlund ve Atakan Akkaynak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı
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06 Temmuz 2021 16:27
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Dusan Jovancic, Alexander Toft Soderlund ve Atakan Akkaynak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bu üç oyuncunun sözleşmelerinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği aktarılarak, "Kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 


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