Çaykur Rizespor'da 2 eksik

Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Aminu Umar ve Erik Sabo kadroda yer almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da 2 eksik
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26 Şubat 2022 13:29
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar akşamı Galatasaray'a konuk olacak.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Son maçında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybeden yeşil-mavililer, 26 maç sonunda 23 puan ile ligin 18. sırasında yer alıyor.

Rize temsilcisinde, sakatlığı bulunan Aminu Umar ve Erik Sabı kadroda yer almadı.

Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmayı Rize'de yaptıktan sonra akşam saatlerinde İstanbul'a gidecek.

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