Çaykur Rizespor'da 2 eksik

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar akşamı Galatasaray'a konuk olacak.
Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Son maçında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybeden yeşil-mavililer, 26 maç sonunda 23 puan ile ligin 18. sırasında yer alıyor.
Rize temsilcisinde, sakatlığı bulunan Aminu Umar ve Erik Sabı kadroda yer almadı.
Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmayı Rize'de yaptıktan sonra akşam saatlerinde İstanbul'a gidecek.
Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Son maçında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybeden yeşil-mavililer, 26 maç sonunda 23 puan ile ligin 18. sırasında yer alıyor.
Rize temsilcisinde, sakatlığı bulunan Aminu Umar ve Erik Sabı kadroda yer almadı.
Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmayı Rize'de yaptıktan sonra akşam saatlerinde İstanbul'a gidecek.