Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda üstünlük kurarak Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş, 20. hafta mücadelesine eksiklerinin çokluğu nedeniyle sıkıntılı çıkacak.Son maçında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilen Rizespor ise 19 maç sonunda 17 puan ile ligin 17. sırasında yer alıyor.Çaykur Rizespor'da karantine süreleri devam eden Yannick Bolasie ve Luic Remy kadroda yer almayacak.Beşiktaş'ta Mert, Ghezzal, N'Koudou, Oğuzhan, Mehmet Topal, Pjanic, Atiba, Teixeira, Can, Kenan ve Larin çeşitli nedenlerle maç kadrosunda yer almayacak.Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Cemali, Baiano, Djokovic, Boldrin, Alper, Boyd, PohjanpaloErsin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Salih, Necip, Gökhan Töre, Güven, BatshuayiKovid-19 test sonuçları pozitif çıkan teknik sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe, karşılaşmada takımın başında yer alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte bu iki ismin yokluğunda karşılaşmada futbol akademisi antrenörlerinden Halim Okta takımın başında bulunacak.Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.İki ekip arasında geride kalan 41 lig maçından 27'sini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 82 kez havalandırırken, Çaykur Rizespor ise 39 gol attı.Bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.Çaykur Rizespor, Süper Lig'de Beşiktaş karşısında uzun zamandır galibiyet hasreti yaşıyor.Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 19 maçtan 14'ünü yitirdi, 5'inde berabere kaldı.Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 19 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 7 farkla üstünlüğü bulunuyor.Beşiktaş, deplasmanda 12 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 33, yeşil-mavililer ise 23 gol attı.Rakibine dış sahada son olarak 2005-2006'da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı.Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu ve Çaykur Rizespor karşılaşmayı 5-1 kazandı.Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.