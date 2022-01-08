Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlayacak

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı ağırlayacak
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08 Ocak 2022 12:00
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.

Son maçında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 yenilen Rize temsilcisi, 19 maç sonunda 17 puan ile ligin 17. sırasında yer alıyor.

Karadeniz temsilcisinde, Kovid-19 temaslısı oldukları için ülkelerinde karantina süreleri devam eden Yannick Bolasie ve Luic Remy kadroda yer almayacak.

Yeşil-mavililerde hafif sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, Ronaldo Mendes ve Aminu Umar takımın son çalışmasına katıldı. Bu oyuncularla ilgili kararı Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, sağlık kurulunun raporu doğrultusunda verecek.

Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


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