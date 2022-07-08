Çaykur Rizespor Bahadır Öztürk ile anlaştı

Çaykur Rizespor, savunma oyuncusu Bahadır Öztürk ile sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor Bahadır Öztürk ile anlaştı
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07 Temmuz 2022 22:54
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, defans oyuncusu Bahadır Öztürk ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 26 yaşındaki Bahadır Öztürk'ün transferi için Fraport TAV Antalyaspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "26 yaşındaki defans oyuncusu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Bahadır Öztürk'e 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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