Çaykur Rizespor, Adil Demirbağ ile ilgileniyor!

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Konyaspor'un başarılı stoperi Adil Demirbağ'ı kadrosuna katmak istiyor.



Teknik Direktörlük koltuğuna eski çalıştırıcısı İlhan Palut'u getirerek sezona iyi bir giriş yapmak Karadeniz temsilcisi transferde önceliğini İlhan Palut'un eski öğrencilerine verdi.



İddialara göre, Yeşil-beyazlı takımdan ilk olarak Guilherme Sitya'yı isteyen Rizespor yönetimi, şimdi ise Adil Demirbağ'ı kadrosuna katmak istiyor. Adil Demirbağ'ın ise bu transfere sıcak baktığı aktarıldı.



Adil Demirbağ geçtiğimiz yıl Konyaspor formasıyla toplam 32 maçta görev aldı.



(Haber: Rizedeyiz gazetesi)











