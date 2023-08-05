Çaykur Rizespor'a Özbek stoper!

Çaykur Rizespor, Özbek futbolcu Khusniddin Alikulov'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'a Özbek stoper!
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05 Ağustos 2023 17:31
Çaykur Rizespor, Özbekistan Süper Lig takımı Nasaf Qarshi'de forma giyen stoper Khusniddin Alikulov'u renklerine kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki Özbekistan milli takım oyuncusu Alikulov'un, ilerleyen günlerde düzenlenecek imza töreniyle 3+1 yıllığına sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Alikulov'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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