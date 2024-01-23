Çaykur Rizespor'a, İtalya'dan transfer

Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Çaykur Rizespor, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.



Teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Atmacalar, hücum opsiyonlarını genişletmek için rotasını İtalya'ya çevirdi. Yeşil-mavililerin Torino'dan Demba Seck'le anlaştığı öğrenildi. İtalya'da SPAL takımının alt yapısından yetişen 22 yaşındaki genç sağ açık, 2022 yılının devre arasında İtalyan ekibi SPAL'dan Torino'ya 3.6 milyon euro'ya transfer oldu.



Genç kanat oyuncusu, bu sezon 10 maçta Torino formasını giydi. Geçtiğimiz sezon bordo-beyazlılarda 22 karşılaşmada boy gösteren Seck, forvet arkası, sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev alabiliyor.



Seck'in takımıyla sözleşmesi 2025 haziran ayında sona eriyor. Yetenekli sağ açık, 1 kez de Senegal Milli Takımı'nda oynadı.



