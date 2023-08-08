Çaykur Rizespor'a Azubuike'den kötü haber

Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, futbolcu Okechukwu Godson Azubuike'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Türüt'ün, yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "28 Temmuz Cuma günü Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan oyuncumuz Azibuike'nin yapılan muayene ve MRI tetkikleri sonucunda sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiş ve önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



