Çaykur Rizespor'a Azubuike'den kötü haber

Çaykur Rizespor'da sakatlık yaşayan Okechukwu Azubuike'nin sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Çaykur Rizespor'a Azubuike'den kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2023 15:20
Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, futbolcu Okechukwu Godson Azubuike'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Türüt'ün, yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "28 Temmuz Cuma günü Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan oyuncumuz Azibuike'nin yapılan muayene ve MRI tetkikleri sonucunda sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiş ve önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery