Çaykur Rizespor 3 puanla başlamak istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, 2018-2019 sezonuna iç sahada oynayacakları maçla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sakatlıksız, güzelliklerin olduğu ve sadece futbolun konuşulduğu bir lig olmasını temenni ettiğini söyledi.Teknik direktör Üzülmez, her maçın zor olduğunu belirterek, "İlk maçımızı Kasımpaşa ile oynayacağız. İlk beş haftaya baktığımız zaman, çok fazla transfer yapan takımımızın, takım olma yolunda biraz zamana ihtiyacı var. Hem kendi açımızdan hem de rakip takım açısından baktığımız zaman, beraber oynamaya alışık hale gelmiş, yüzde 95'ini korumuş, saha içerisinde birlikte oynamayı iyi bilen bir takıma karşı oynayacağız." diye konuştu.Kasımpaşa maçının kolay olmayacağını ifade eden Üzülmez, şöyle devam etti:"Düşüncemiz ve isteğimiz tamamen Çaykur Rizespor'u iyi yerlere getirmek için var gücümüzle mücadele edip sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmak. Puan ve puanların ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Kendi taraftarımızın önünde saha avantajımızı da iyi bir şekilde değerlendirip bu maçtan güzel bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. Burada taraftarımıza da çok büyük bir görev düşüyor."Takımın daha fazla sahiplenilmesi gerektiğinin altını çizen Üzülmez, şunları kaydetti:"Taraftar bizim arkamızda olduktan sonra daha başarılı olacağımıza inananlardanım. Taraftarımız bize sahip çıksın ve destek olsun. Belki beş haftalık süre içerisinde mücadele anlamında sıkıntı olmaz ama oyun anlamında oyuncuların birbirlerini çok fazla tanımamasından kaynaklanan sıkıntılar olabilir. Saha içerisinde Çaykur Rizespor formasını ve armasını en iyi şekilde taşıyan ve gösteren bir oyuncu grubu olacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Zor bir maçtır. Zorluğun üstesinden gelebilecek bir oyuncu grubuna sahibim. İnşallah bizim için iyi geçer. Lige iyi bir başlangıç yaparız."Yeşil-mavili ekibin yeni transferlerinden Aminu Umar ise yaptığı açıklamada "Hem ben hem de takım arkadaşlarım çok heyecanlıyız. Bir an önce başlaması için sabırsızlanıyoruz." dedi.Osmanlıspor'da oynadığı dönemde geçen sezonu çok kötü geçirdiğini dile getiren Umar, "Küme düştük. Daha sonra Çaykur Rizespor'dan teklif gelince burayı seçtim. Çaykur Rizespor'da olmaktan çok mutluyum. Burada yeni bir ortam ve oluşum var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.Umar, taraftarlara, "Hayde uşaklar gelun maça, destek ister bu atmaca." diye seslendi.