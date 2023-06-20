Çaykur Rizespor, 11 oyuncuyla vedalaştı

Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, 11 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, 11 oyuncuyla vedalaştı
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20 Haziran 2023 14:02
Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor, sözleşmeleri sona eren 11 futbolcu için teşekkür mesajı yayımlandı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzle sözleşmesi sona eren Yannick Bolasie, Bahadır Öztürk, Alper Potuk, Ronaldo Mendes, Gökhan Gönül, Amilton, Emircan Altıntaş, Kerem Kalafat, Ogün Özçiçek, Haqi Osman ve Abdullah Yiğiter'e takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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