Çaykur Rize Galatasaray canlı izle, bein sport 1 şifresiz yayın

Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Rizespor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlk 26 haftada 50 puan toplayan ve ikinci yarıda büyük bir yükselişen geçen Galatasaray'ın önünde 8 maçı daha bulunuyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'ın kalan maçları burada...



Süper Lig'de 26. hafta itibariyle 50 puan toplayan Galatasaray, 3. sırada yer alıyor. Önünde 8 mücadelesi olan Galatasaray, şampiyonluk hedefliyor.



İşte Galatasaray'ın kalan maçları



Rizespor (D)

Gaziantep

Başakşehir (D)

Trabzonspor

Alanyaspor (D)

Ankaragücü

Göztepe

Antalyaspor (D)



RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?



Süper Lig'de koronavirüs arasının ardından Galatasaray ilk maçında 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. beIN Sport'tan canlı yayınlanacak karşılaşmaya Galatasaray 50 puanla 3. sırada çıkarken Çaykur Rizespor ise 25 puanla 16. sırada çıkacak.

GALATASARAY'DA BEŞ FUTBOLCU KART SINIRINDA



Galatasaray'da Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Mariano Filho ve Adem Büyük, Çaykur Rizespor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 28. haftadaki Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde görev yapamayacak.



GALATASARAY SON 10 MAÇINDA YENİLMEDİ



Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta yenilgi yaşamadı. Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında gören sarı-kırmızılı ekip, sonrasında yaptığı 8 maçı da kazandı. Galatasaray, 25. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda, 26. haftadaki derbide ise Beşiktaş ile sahasında berabere kaldı.



"TEMMUZLAR BİZİMDİR!"

Galatasaray, 8'de 8 yaparsa 74 puana ulaşacak ve rakiplerinin aldığı skorlarla ilgilenmeden hedefe varacak. Sarı-Kırmızılı taraftarlar yeni sloganı "Temmuzlar bizimdir" olarak belirledi.



FLORYA'DA TOPLANTI YAPTI

Cumartesi günü Florya'da toplantı yapan teknik adam, "8 maçta 24 puan alalım, kimsenin ne yaptığına bakmadan 23. şampiyonluğa ulaşalım" ifadesini kullandı.



10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Pandemi öncesinde müthiş bir form grafiği yakalayan Galatasaray son 10 maçta yenilmemiş ve 8 galibiyet almıştı. Cimbom'un hedefi aynı performansı kalan 8 karşılaşmada da sürdürmek.



SON KARAR AHMET ÇALIK

G.Saray'da Marcao'nun sakatlığı nedeniyle olmayacağı Ç. Rizespor maçında Fatih Terim'in, stoperde kimi oynatacağı merak konusuydu. Terim'in Ahmet Çalık'ta karar kıldığı öğrenildi.



GÖZÜNE GİRDİ

İdmanlarda Ahmet Çalık'ın performansından çok memnun olan tecrübeli hocanın bu nedenle Ahmet'e şans tanıyacağı ortaya çıktı. Terim 26 yaşındaki oyuncuyu maça özel olarak motive etti.







RİZESPOR - GALATASARAY : EKSİKLER



