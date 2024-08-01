Çaykur Didi Stadı yeni sezona hazırlanıyor

Çaykur Rizespor'un Çaykur Didi Stadı'nın zemini, sezon öncesi yenilenip hibrit hale getirilerek 12 Ağustos'ta Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçıyla açılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Didi Stadı yeni sezona hazırlanıyor
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01 Ağustos 2024 17:35
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'nın zemini sezon öncesi yenileniyor.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta başlanan stat zemini yenileme çalışmalarının bir hafta içerisinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Alttan ısıtma, vakumlu su tahliye ve havalandırma sistemiyle birlikte yenilenen, hibrit zemine kavuşan Çaykur Didi Stadı, 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla yeni sezona 'merhaba' diyecek." ifadelerine yer verildi.

 

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