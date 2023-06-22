Çavuşoğlu: 'Türk futbolunda çok iyi şeyler olmaz!'

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, TFF'deki seçimli olağan genel kurul toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Seçimlere tek aday olarak katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin başkan olduktan sonra yeni yönetimiyle beraber Türk futbolu adına iyi işler yapmaya çalışacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Yeni genel kurulla kadrosunu güçlendirecektir. Yeni bir yapılanmayla Türk futbolunun bir tık daha ileriye gitmesi için bazı kararlar alacaklardır diye düşünüyorum. Yayın gelir haklarının çok düşük olduğunu, bu şartlar altında kulüplerin çok ileri gitmeyeceğini söyledik. Gelirin 4'te 1'i neredeyse düştü. Onun için ciddi derecede bunu yükseltmemiz lazım, ek sponsorlar bulunması lazım. Kur farkının yükselişiyle yabancı futbolculara ödenen meblağların çok yüksek olması, yabancı sayısının çok fazla olması konularında da karar alınması lazım. Daha önceki federasyon kademeli olarak yabancı sayısının düşürülmesi kararını almıştı ama yeni federasyon gelince duraklama yaptılar. Doğru olmadığını düşünüyorum. Geçen sene ve bu sene ben 130 milyon kur farkı yedim. 'Yerli oyuncular olsaydı onların yanına yaklaşılmaz' gibi bazı başkanlarımız söz ediyor ama ben kendimden söz ediyorum, 40 milyon daha fazla öderdim Türk Lirası olarak ama geri kalanı kulübün kasasında kalırdı. 130 milyon Türk futbolcuya daha fazla ödenmezdi. Yabancı futbolculara ciddi paralar verince Türk futbolcuların da fiyatları artıyor, bu da normaldir. Radikal kararlar almak lazım, yayın haklarını yükseltmek lazım. Kulüpler Birliği ve TFF arasında iyi bir diyalog olması lazım. Birlikte üretip, iyi şeyler ortaya çıkması lazım. Bunun da önümüzdeki süreçte yapılması gereken işlerin başında olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu Türk futbolu adına iyi bir süreç olur ama ben şu şartlar altında Türk futbolu adına çok iyi şeyler olacağını düşünmüyorum" dedi.



"BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE İYİ ŞEYLER YAPMAMIZ LAZIM"



Kulüpler Birliği ve TFF arasındaki çatışmaların Anadolu kulüplerine zarar verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Herkesin aday olma hakkı vardır ama şu anda 1 tane adayımız var, onu destekleyeceğiz. Geçen dönemde de desteklemiştik. Çekişme, tartışma değil, iyi diyalog içerisinde, birlik beraberlik içerisinde iyi şeyler yapmamız lazım. TFF, MHK, tüm kulüplerimiz hep birlikte hareket etmemiz lazım" diye konuştu.



Milli takımda altyapıdan yetişen oyuncu sayısının az olmasına değinen Çavuşoğlu, "Yabancı sayısı çok olursa, Türk futbolcularına şans vermezsen maalesef buna maruz kalırsın" ifadelerini kullandı.





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