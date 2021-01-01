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Cavs'in, JaVale McGee'yi serbest bırakması beklenmiyor!

Cleveland Cavaliers'ın, veteran oyuncu JaVale McGee'yi serbest bırakmasının beklenmediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers'ın, veteran oyuncu JaVale McGee'yi serbest bırakmasının beklenmediği iddia edildi.

Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre McGee, Cleveland için yedek pivot rotasyonunda oldukça iyi bir opsiyon olduğundan ötürü, ekibin onu serbest bırakması mantıklı gözükmüyor:

"McGee'nin Perşembe gününün sonrasında takımda kalması sürpriz olmazdı. Birden fazla kaynak cleveland.com'a, Cavs'in herhangi bir serbest bırakma durumu üzerinde çalışmayacağını söylüyor. Şu anki planları, kendisini ya takas etmek ya da ellerinde tutmak."

Deneyimli pivot, süresi dolan ve takas edilebilir (4.2 milyon dolar) bir sözleşmeye sahip ve bu yaz döneminde sınırsız bir serbest oyuncu olacak.

Bu sezon 32 maçta 15.1 dakikada sahada kalarak 7.7 sayı ve 5.0 ribaund ortalamaları yakalayan McGee'nin ekibi Cavs ise, şu ana kadar sezonda 16 galibiyet alabildiği için playoff çerçevesinin oldukça dışarısında yer alıyor.


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