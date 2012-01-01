"Cavs, Waiters'ı 2012'de LeBron için draft etti" iddiası!

Bazı NBA muhabirleri, Cleveland Cavaliers'ın Dion Waiters'ı, 2012 yılında LeBron James için draft ettiğini ortaya çıkardı.



Cavaliers, 2012 Draftı'nda 4. sıradan Waiters'ı seçtiğinde, büyük beklentileri vardı. LeBron'un gitmesi ve Kyrie Irving'in bir yıldız statüsüne yükselmesiyle, Waiters'ın ihtiyaçlarına mükemmel bir çözüm olacağını düşünmüşlerdi.



The Athletic'ten Bill Oram, Joe Vardon ve Jason Lloyd da, Waiters sonunda takıma döndüğünde, LeBron ile ideal bir uyum olacağını düşündüklerini belirttiler:



"Cavs, 2012 yılında LeBron'un Miami'den eninde sonunda takıma geri dönüşü ihtimali ile Waiters'ı seçmişti. Bu durum, Waiters'a kendisini seçme sözü verip, draft öncesi antrenmanlarda genel olarak hiç çalıştırmadıkları bir noktaya varmıştı. O dönemin takım yöneticileri, LeBron'un geri dönmesi durumunda, Waiters'ın benchten gelecek mükemmel bir uyum olacağını düşünmüşlerdi."



Erken dönemde kendisi için olan iyimserlik ve skorerlik yeteneklerine rağmen, Dion'ın LeBron ile beraberliği, Oklahoma City Thunder'a takaslanmadan önce sadece 33 maç sürmüştü. Kendisi asla Cavs'e geri dönmemiş ve beklendiği gibi bir lotarya seçimi olamamıştı.



Waiters'ın kariyer ortalamaları yalnızca 9.3 sayı, 3.7 ribaund ve 1.0 asist şeklinde.



