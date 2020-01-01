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Cavs ve Drummond, sözleşme uzatma konusunda birbirlerinden "uzak"

Cleveland Cavaliers, Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre Andre Drummond ile uzun vadeli sözleşme uzatma konusundaki tartışmalarda, birbirlerinden "çok uzak" durumda.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers, Cleveland.com'dan Chris Fedor'a göre Andre Drummond ile uzun vadeli sözleşme uzatma konusundaki tartışmalarda, birbirlerinden "çok uzak" durumda.

Drummond, 2020-21 sezonu için 28.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip olsa da, daha uzun vadeli bir anlaşmaya karşılıklı ilgi bulunduğu belirtilmişti.

Cavs, Drummond'un yeteneğinin farkına varırken, ekip, bugünün hız ve alan paylaşımı tarzı içinde kendisinin kusurları konusunda gerçekçi davranıyor.

İddialara göre Cavs için en iyi durum, Drummond'ı önümüzdeki sezonun son takas tarihinde şampiyonluk adayı bir takıma takas etmesi.


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