NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan 11 karşılaşmayla devam etti.



CAVALIERS 121-119 MAVERICKS



Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse'da Dallas Mavericks'i 121-119 mağlup etti.



Mavericks bitime 2.1 saniye kala PJ Washington'ın turnikesiyle maçı kazanmayı garantilemiş gibi gözükse de, Max Strus'un yarı sahadan yolladığı şutta isabet bulması, Cavaliers'ın karşılaşmada galip gelmesini sağladı. Donovan Mitchell 31 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle Cavaliers'ın en skorer ismi olurken, Strus son çeyrekte 5/5 üçlük isabeti de dahil olmak üzere maçı 21 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle tamamladı.



Mavs cephesinde Luka Doncic maçı 45 sayı, 9 ribaund, 14 asist ve 3 top çalma performansıyla tamamladı. Kyrie Irving ise 30 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle katkıda bulundu.



MAGIC 108-81 NETS



Orlando Magic, Kia Center'da Brooklyn Nets'i 108-81 devirdi.



Franz Wagner, Paolo Banchero'nun hastalığından ötürü yokluğunda 21 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle Magic'e liderlik eden isim oldu. Moritz Wagner 16 sayı ve 5 ribaund kaydetti.



Nets'te Dennis Schröder 15 sayı, 3 top çalma ve 2 asistle öne geçti. Trendon Watford ise benchten 14 sayı ve 7 ribaund kaydetti.



WARRIORS 123-112 WIZARDS



Golden State Warriors, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 123-112 yendi.



Benchten gelen Klay Thompson, 25 sayılık performansıyla Warriors'ın en skorer ismi oldu. Jonathan Kuminga 21 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle oynadı. Stephen Curry, 16 üç sayılık atışından sadece dördünde isabet bulmasına rağmen 28 sayı ve 6 asist üretti.



Kyle Kuzma 27 sayı ve 12 ribaundlık double-double performansıyla Wizards'ın en skorer ismi olurken, Corey Kispert 20 sayı, 5 asist ve 3 ribaundla, Tyus Jones ise 14 sayı ve kariyer rekoru 17 asistle maçı tamamladı.



HAWKS 124-97 JAZZ



Atlanta Hawks, State Farm Arena'da Utah Jazz'i 124-97 mağlup etti.



Atlanta adına Jalen Johnson, 22 sayı, 13 ribaund ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Bogdan Bogdanovic 19 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma kaydedeken, De'Andre Hunter benchten gelerek 20 sayı buldu.



Collin Sexton 22 sayı, 6 top çalma ve 3 asistle Jazz'in en etkili ismi olurken, Keyonte George ve Walker Kessler 14'er sayı kaydettiler.



CELTICS 117-99 76ERS



Boston Celtics, TD Garden'da Philadelphia 76ers'ı 117-99 devirdi.



Jaylen Brown, Celtics'e 31 sayı ve 6 ribaundla liderlik etti. Jayson Tatum ise 29 sayı, 11 ribaund, 8 asist ve 1 blokla katkı sağladı.



Tyrese Maxey 32 sayı, 5 asist, 3 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla 76ers'ın en etkili ismiydi. Ricky Council IV 16 sayı, 4 ribaund ve 1 asistle oynadı.



PELICANS 115-92 KNICKS



New Orleans Pelicans, Madison Square Garden'da ev sahibi New York Knicks'i 115-92 mağlup etti.



Trey Murphy 26 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla Pelicans'ın en skorer ismiydi. Brandon Ingram 24 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 2 blokla onu takip ederken, Zion Williamson 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 blokla oynadı.



Knicks cephesinde Donte DiVincenzo, 23 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla takımın en etkili ismiydi. Bojan Bogdanovic 20 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.



PISTONS 105-95 BULLS



Detroit Pistons, United Center'da ev sahibi Chicago Bulls'u 105-95 devirdi.



Cade Cunningham 26 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 1 blokla Pistons'a liderlik etti. Simone Fontecchio ise 17 sayı ve 3 ribaundla oynadı.



Bulls cephesinde DeMar DeRozan 25 sayı, 3 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Nikola Vucevic 25 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 1 blok kaydetti. Andre Drummond ise benchten 20 sayı, 11 ribaund ve 1 blokluk katkı sağladı.



BUCKS 123-85 HORNETS



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk Charlotte Hornets'ı 123-85 mağlup etti.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 24 sayı ve 8 ribaundla takımın en skorer oyuncusu olurken, Damian Lillard 23 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle, Bobby Portis ise 21 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle oynadı.



Hornets'ta Miles Bridges 17 sayı, 3 ribaund ve 2 top çalmayla takıma liderlik etti. Tre Mann ise 16 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma kaydetti.



TIMBERWOLVES 114-105 SPURS



Minnesota Timberwolves, Target Center'da San Antonio Spurs'ü 114-105 yenilgiye uğrattı.



Anthony Edwards, Timberwolves'u 34 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 4 top çalma ve 1 blokla galibiyete taşıdı. Naz Reid 22 sayı, 6 ribaund, 1 asist, 2 top çalma ve 1 blok kaydetti.



Devin Vassell 21 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 3 top çalmayla Spurs'ün en skoreriydi. Keldon Johnson 20 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynarken, Victor Wembanyama maçı 17 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 4 blok ve 2 top çalma ile tamamladı.



HEAT 106-96 TRAIL BLAZERS



Miami Heat, Moda Center'da ev sahibi Portland Trail Blazers'ı 106-96 mağlup etti.



Heat'te Jimmy Butler 22 sayı, 4 ribaund, 9 asist ve 4 top çalmayla takıma liderlik etti. Terry Rozier 19 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 2 blokla oynadı.



Trail Blazers'ta Anfernee Simons 26 sayı ve 4 asistle oynadı. Jerami Grant 24 sayı, 7 ribaund, 6 asist ve 3 top çalmayla katkı verdi.



THUNDER 112-95 ROCKETS



Oklahoma City Thunder, Frostbank Center'da konuk ettiği Houston Rockets'ı 112-95 devirdi.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle galibiyetin mimarı olurken, Jalen Williams 24 sayı, 5 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 2 blokla, Chet Holmgren ise 18 sayı, 13 ribaund, 2 asist ve 3 blokla oynadı.



Rockets'ta temsilcimiz Alperen Şengün'ün 23 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 2 top çalma ve 2 blokluk performansı galibiyet için yeterli olmadı. Jabari Smith 18 sayı, 13 ribaund ve 2 asistle oynarken, Jalen Green ise 16 sayı, 6 ribaund ve 3 asist kaydetti.





